Архангельск включен в список клещевых территорий

Причем второй год подряд. Докладывает градоначальник Дмитрий Морев:

- Мы заранее подготовились к летнему сезону: перед открытием лагерей обрабатываются пришкольные территории, на особом контроле - прогулочные участки детских садов и общественные территории. 

 Администрации всех округов и МУП «Городское благоустройство» заключили договоры на акарицидную обработку со специализированными организациями, первый этап уже стартовал. 

 План по округам следующий: 

 Октябрьский округ
 Обработают более 350 тыс. кв. м: набережная Северной Двины, бульвары по Троицкому проспекту и Обводному каналу, воинское захоронение на кладбище, скверы у кинотеатра «Мир», имени Коковина, парк имени Ломоносова, сквер Резицкого, пл. Ленина и другие благоустроенные для прогулок территории. 

 Ломоносовский округ
 Ежегодно заключается контракт на обработку территории Ильинского кладбища - первая обработка состоялась уже 8 мая. Прогулочные пространства: Чумбаровка, Буяновая пристань, аллея Славы у 20-й школы, набережная Северной Двины, аллеи по ул. Воскресенской и другие общественные территории. 

 Варавино-Фактория
 Жаровихинское кладбище, скверы, аллеи и прогулочные площадки. 

 Майская горка
 Майский парк, парк им. Ленина, прибрежная зона у Краснофлотского моста. 

 Соломбальский округ
 Благоустроенные скверы + Соломбальское кладбище и «Южная Маймакса» 

 Северный округ
 Газоны у КЦ «Северный», пляжа на Малиновского, территория у ФСК Личутина, детский парк на Партизанской, мемориал на Химиков. 

 Маймаксанский округ
 Контракт действует с 29 апреля. Обработаны кладбища, сквер 12-й бригады морской пехоты, прогулочные площадки, в том числе на о. Бревенник. 

 Исакогорский и Цигломенский округа
 Прогулочные площадки и кладбище Валдушки.

25 май 14:13

