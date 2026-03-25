Архангельск включен в список клещевых территорий

Причем второй год подряд. Докладывает градоначальник Дмитрий Морев:

- Мы заранее подготовились к летнему сезону: перед открытием лагерей обрабатываются пришкольные территории, на особом контроле - прогулочные участки детских садов и общественные территории.

Администрации всех округов и МУП «Городское благоустройство» заключили договоры на акарицидную обработку со специализированными организациями, первый этап уже стартовал.

План по округам следующий:

Октябрьский округ

Обработают более 350 тыс. кв. м: набережная Северной Двины, бульвары по Троицкому проспекту и Обводному каналу, воинское захоронение на кладбище, скверы у кинотеатра «Мир», имени Коковина, парк имени Ломоносова, сквер Резицкого, пл. Ленина и другие благоустроенные для прогулок территории.

Ломоносовский округ

Ежегодно заключается контракт на обработку территории Ильинского кладбища - первая обработка состоялась уже 8 мая. Прогулочные пространства: Чумбаровка, Буяновая пристань, аллея Славы у 20-й школы, набережная Северной Двины, аллеи по ул. Воскресенской и другие общественные территории.

Варавино-Фактория

Жаровихинское кладбище, скверы, аллеи и прогулочные площадки.

Майская горка

Майский парк, парк им. Ленина, прибрежная зона у Краснофлотского моста.

Соломбальский округ

Благоустроенные скверы + Соломбальское кладбище и «Южная Маймакса»

Северный округ

Газоны у КЦ «Северный», пляжа на Малиновского, территория у ФСК Личутина, детский парк на Партизанской, мемориал на Химиков.

Маймаксанский округ

Контракт действует с 29 апреля. Обработаны кладбища, сквер 12-й бригады морской пехоты, прогулочные площадки, в том числе на о. Бревенник.

Исакогорский и Цигломенский округа

Прогулочные площадки и кладбище Валдушки.