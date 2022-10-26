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Глава Архангельска встретился с жителями привокзального микрорайона

В стадии приёмки работ находится вновь созданный сквер на пересечении улиц Воскресенской и Тимме. Здесь Дмитрий Морев обсудил с активными жителями дальнейшее развитие территории.

 Необычное украшение сквера – декоративные ветряки – уже по достоинству оценили и дети, и взрослые. Здесь также установлены традиционные скамейки со спинками и дизайнерские – в виде многоугольников. Предусмотрено и место для цветника.

- Конечно, жители нашего дома рады таким изменениям. Был неухоженный «пятачок» без освещения, а сейчас из окна мы видим сквер с дорожками и фонарями. Нам бы хотелось здесь увидеть саженцы елей. Считаем, что они хорошо впишутся, а жители готовы помочь с высадкой, - в ходе встречи поделилась активист совета дома № 99 по ул. Воскресенской Ольга Осипова.

 Глава Архангельска Дмитрий Морев записал это и другие пожелания жителей микрорайона, которые подходили и делились мнением о благоустройстве. Градоначальник еще раз подтвердил, что тротуар вдоль улицы Тимме в районе сквера включен в план ремонта на следующий сезон.

- Практика показывает, что в первый и второй год эксплуатации парков и скверов становится ясно, какие дополнения и изменения необходимо внести для максимального комфорта. Вместе с такими активными горожанами мы сможем сделать наши прогулочные территории максимально удобными и интересными, - подчеркнул Дмитрий Морев.

 Во встрече с населением также участвовал депутат городской Думы Иван Воронцов. Он отметил важность завершения работ в сквере у Сбербанка в текущем сезоне. Также депутаты держат на контроле еще один объект благоустройства – на ул. Партизанской в Северном округе. Здесь работы выходят на финишную прямую и не будет переноситься на следующий год.

Глава Октябрьского округа Алексей Калинин рассказал обратившимся жителям о планах администрации по обновлению детских площадок. Работа уже проводится и будет продолжена в следующем году.


22 ноябрь 14:52 | : Политика

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