В воспитательной колонии под Архангельском прозвучал последний звонок. Но не на свободу

Сегодня в средней общеобразовательной школе воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) прозвучал последний звонок.

Праздник совместили с Днем открытых дверей для родителей воспитанников, чтобы они тоже смогли поздравить своих детей с окончанием школы. В этом году последний школьный звонок прозвенел для 17 несовершеннолетних АВК, получающих основное общее образование, и 14 воспитанников - среднее общее образование. Мероприятие по случаю окончания школы в воспитательной колонии традиционное прошло очень торжественно и креативно, подарив яркие эмоции всем присутствующим.

Начался праздник «Последнего звонка» с выхода в зал выпускников 2026 года вместе с учителями школы. Первому слово было предоставлено директору учебного заведения Александру Соловьеву, который зачитал приказ о допуске учащихся 9-го и 11-го класса к итоговой аттестации и пожелал ребятам успешной сдачи всех экзаменационных испытаний. Также двум девятиклассникам были вручены аттестаты, так как они через несколько дней освобождаются из колонии, и сдавали досрочно испытания.

Торжественная часть продолжилась поздравлениями от приехавших гостей. С окончанием школы и напутственными словами к выпускникам обратились заместитель начальника УФСИН Владимир Тропов, уполномоченный по правам ребёнка при Губернаторе Архангельской области Елена Молчанова, член Попечительского совета при АВК Елена Доценко, Архангельский прокурор по надзору за соблюдением законов в ИУ Никита Рязанов, а также временно исполняющий обязанности начальника АВК Александр Лахтионов и начальник воспитательного отдела АВК Евгений Скакунов. В их выступлениях прозвучали слова благодарности в адрес педагогов школы и сотрудников администрации учреждения за терпение, доброжелательность и профессионализм в обучении ребят не с самой завидной судьбой. Подросткам они пожелали не только успешной сдачи итоговых экзаменов, но и сделать правильные выводы и взять ответственность за свое будущее в собственные руки.

Выпускники пели, читали стихи, показывали сценки из школьной жизни. Организаторы праздника придумали много сюрпризов, чтобы этот день надолго запомнился ребятам. Волнительным моментом мероприятия стали слова благодарности самым дорогим и любимым родителям, которые приехали поддержать своих детей не только из Архангельской области, но и из Вологодской, Новгородской и Ивановской. Ребята в своих выступлениях отметили, что еще неизвестно, на чью долю выпало больше трудностей и душевных переживаний, но именно родительская вера и надежда помогли им достойно пройти этот путь и дождаться последнего школьного звонка. Они сказали «спасибо» мамам и папам, которые любили их, вопреки всему.

Трогательным и приятным стало поздравление от классных руководителей – 9-го класса Марии Чуркиной и 11-го класса Светланы Шерстковой. Они похвалили ребят за ответственное отношение к учебе и отметили, что учиться - это не просто получать оценки, это строить мосты в будущее, это кирпичики, из которых складывается жизнь, а знания - это крылья: чем они крепче, тем выше можно взлететь.

Слово было предоставлено и выпускникам, которые выразили искреннюю признательность педагогам за их труд. В шуточных видеопрезентациях присутствующие увидели, как проходили уроки в школе и какие случались казусные ситуации. Закончилось поздравление учителям вручением им цветов.

Кульминацией события стал танцевальный номер. Семь пар, состоящих из выпускников и педагогов, закружились в школьном вальсе. По традиции прозвучал и последний звонок.

Впереди у выпускников школы Архангельской воспитательной колонии экзамены. Из одиннадцатиклассников только двое решили сдавать их в форме ЕГЭ, кроме двух обязательных они выбрали еще биологию и обществознание. Знания остальных проверят в рамках государственной итоговой аттестации. Пять человек уже освобождены из колонии с аттестатами по концу срока.