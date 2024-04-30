Для воспитанников архангельской колонии прозвенел последний звонок

Сегодня торжественное мероприятие по случаю окончания учебного года состоялось в средней общеобразовательной школе при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ).

Последний звонок прозвучал для пятерых одиннадцатиклассников. Поздравили их с этим трогательным моментом временно исполняющий обязанности начальника регионального УФСИН Максим Трефяк, директор школы Александр Соловьев, начальник АВК Сергей Богатко, педагоги, представители Попечительского Совета при АВК и благотворительного фонда "Грани возможностей". Приехали в этот день в учреждение и родители выпускников, чтобы поддержать своих детей перед предстоящими экзаменами.

По традиции школы АВК торжественное мероприятие началось с поднятия флага Российской Федерации под государственный гимн. Это право предоставили одному из лучших учеников девятого класса.

Затем с приветственным словом к учащимся обратился врио начальника УФСИН Максим Трефяк. Он поздравил воспитанников с окончанием школы, отметив, что это очень важный и серьезный этап в жизни, который открывает перед ними новые горизонты.

- Сейчас у вас впереди еще один ответственный момент по сдаче итоговой аттестации, желаю с ней справиться успешно и получить аттестат об образовании, - сказал Максим Михайлович.

Отдельные слова благодарности прозвучали от полковника Трефяка в адрес учителей, он пожелал им успехов в их непростом педагогическом деле.

Поздравила собравшихся с праздником "Последнего звонка" и представитель Попечительского совета при АВК Елена Доценко.

- Многие ошибаются в жизни, но самое главное, чтобы у нас была возможность подняться вновь на правильные высоты, вам здесь такую возможность дает школа, и этим шансом важно воспользоваться прямо сейчас, - напутствовала учеников Елена Юрьевна.

Пожелал успехов ребятам и представитель благотворительного фонда "Грани возможностей" Семен Белялов. Именно благодаря данной организации смогли попасть на праздник "Последнего звонка" родители воспитанников из отдаленных регионов. Подарком для них стала работа фотобудки, снимки из которой помогут сохранить память об этом важном дне.

После официальной части в клубе столовой состоялась праздничная программа, в которой было очень много трогательных моментов, добрых слов в адрес учителей и выпускников. Ученики подготовили танцевальные номера, читали стихи и, конечно, же дарили цветы своим преподавателям. Родители также вручили подарки коллективу школы и детям.

Отметим, что в Архангельской воспитательной колонии отбывают наказание 65 несовершеннолетних правонарушителей со всего Северо-Запада и из ряда областей Центрального федерального округа.