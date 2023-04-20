Архангельская область: на свободу с школьным аттестатом

В средней общеобразовательной школе при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) состоялось торжественное мероприятие "Последний звонок-2023".

В этом году в учебном заведении большое число выпускников: 14 человек окончили 9 класс, а восемь воспитанников - 11 класс. Поздравить ребят с важным событием собрались не только педагоги и сотрудники АВК, но и приглашённые гости.

Началась официальная часть с поздравления представителя МО "Талажское" Александра Уханова, который вручил памятные подарки выпускникам. Ко всем собравшимся обратился заместитель начальника АВК Андрей Гусев. Он поздравил всех мальчишек с окончанием очередного года и пожелал выпускникам успехов и везения на экзаменах. В рамках мероприятия подполковник Гусев вручил директору школы Александру Соловьеву почетную грамоту от министерства образования Архангельской области за многолетний, добросовестный, эффективный труд, профессионализм, значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов.

Александр Соловьев поблагодарил педагогический коллектив за хорошую и слаженную работу, высказал слова напутствия выпускникам. Он вручил учащимся почётные грамоты за хорошую учебу и благодарности за активное участие в жизни школы. На праздник приехали и родители ребят, которые волновались и переживали не меньше своих детей. Примечательно, что в этом году присутствовали и родители из других регионов, поскольку в АВК отбывают наказание подростки из областей СЗФО И ЦФО.

После торжественной части состоялся праздничный концерт. На импровизированной сцене звучали песни самодеятельной группы АВК "Будем жить!". Выпускники исполняли стихи и танцы, показывали шуточные миниатюры. Был подготовлен видеоальбом о школьной жизни с фотографиями школьной жизни.