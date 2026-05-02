Харассмент в Архангельске не стал повальным явлением

5% архангелогородцев приходилось быть объектом домогательств со стороны руководства, 8% — со стороны коллег.



Женщины с харассментом сталкиваются чаще: о неподобающем поведении управленцев рассказали 6% северянок, о приставаниях сослуживцев — 10% (среди мужчин 4 и 5% соответственно).



Миллениалы (годы рождения с 1981 по 2000) о подобных случаях рассказывали чаще зумеров и бумеров: о домогательствах руководства заявили 6% 25—35-летних, о домогательствах коллег — 9% респондентов в возрасте от 35 до 45 лет.



Опрос представителей 500 компаний показал: формальные процедуры расследования обвинений в сексуальном преследовании на работе действуют в 6% компаний.

