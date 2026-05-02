Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Харассмент в Архангельске не стал повальным явлением

5% архангелогородцев приходилось быть объектом домогательств со стороны руководства, 8% — со стороны коллег.

 Женщины с харассментом сталкиваются чаще: о неподобающем поведении управленцев рассказали 6% северянок, о приставаниях сослуживцев — 10% (среди мужчин 4 и 5% соответственно).

 Миллениалы (годы рождения с 1981 по 2000) о подобных случаях рассказывали чаще зумеров и бумеров: о домогательствах руководства заявили 6% 25—35-летних, о домогательствах коллег — 9% респондентов в возрасте от 35 до 45 лет.

 Опрос представителей 500 компаний показал: формальные процедуры расследования обвинений в сексуальном преследовании на работе действуют в 6% компаний.

(фото с https://www.dailymail.com

22 май 08:43 | : Будни

Главные новости


Ах, гостиница моя. Так когда-то жили
Архангельская городская Дума. Время считать деньги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (241)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20