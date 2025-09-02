В беломорской деревне возрождается духовная жизнь

Северодвинский клирик священник Антоний Власов совершает богослужения в часовне иконы Божией Матери «Троеручица» в деревне Солза на берегу Белого моря.

Отметим, что службы проходят в теплое время года, когда деревня оживает после зимнего перерыва.

Солза — деревня в Нёнокском округе Северодвинска. Расположена на Летнем берегу Двинской губы Белого моря, в устье реки Солзы.

Первое упоминание о деревне относится к 1555 году в связи с купчей крепостью Николо-Корельского монастыря. В разное время населенный пункт носил названия Солзекское, Солзекская слободка, Солозское. В 1910 году он входил в состав Сюземской волости Архангельского уезда.

В Солзе некогда находилась Воскресенская церковь, которую в 1995 году перенесли на остров Ягры в Северодвинск. В 2021 году на месте, где был этот храм, участники молодежного клуба «Возрождение» воздвигли поклонный крест.

Добраться до Солзы можно на пригородном поезде.