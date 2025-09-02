Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В беломорской деревне возрождается духовная жизнь

    Северодвинский клирик священник Антоний Власов совершает богослужения в часовне иконы Божией Матери «Троеручица» в деревне Солза на берегу Белого моря.

    Отметим, что службы проходят в теплое время года, когда деревня оживает после зимнего перерыва.

    Солза — деревня в Нёнокском округе Северодвинска. Расположена на Летнем берегу Двинской губы Белого моря, в устье реки Солзы.

    Первое упоминание о деревне относится к 1555 году в связи с купчей крепостью Николо-Корельского монастыря. В разное время населенный пункт носил названия Солзекское, Солзекская слободка, Солозское. В 1910 году он входил в состав Сюземской волости Архангельского уезда.

    В Солзе некогда находилась Воскресенская церковь, которую в 1995 году перенесли на остров Ягры в Северодвинск. В 2021 году на месте, где был этот храм, участники молодежного клуба «Возрождение» воздвигли поклонный крест.

    Добраться до Солзы можно на пригородном поезде. 

23 сентябрь 09:08 | : Будни / Верую

Главные новости


Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«СВО не молодит». Война и мiр Георгия Гудим-Левковича

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (298)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20