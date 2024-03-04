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Архангельский лес и его поджигатели

Чаще всего лес в Архангельской области горит из-за неосторожного обращения с огнем. Такая информация была озвучена на заседании оперативного штаба. Подробности от издания «Регион 29»:

- С начала пожароопасного периода в Архангельской области было зафиксировано и потушено 26 лесных пожаров, согласно данным региональной диспетчерской службы Единого лесопожарного центра. 

В рамках обсуждения ситуации в лесах состоялось заседание оперативного штаба по координации действий по ликвидации лесных пожаров в Едином лесопожарном центре. Заседание провёл начальник управления лесного хозяйства регионального минлеспрома Андрей Любовцов, также были приглашены представители муниципалитетов и лесничеств области.

Согласно предварительному прогнозу Севгидромета, в июне ожидается превышение нормы температуры воздуха и количества осадков.

С начала пожароопасного сезона в области ликвидировано 26 лесных пожаров на общей площади более 100 гектаров, основными причинами возгораний стало неосторожное обращение с огнем местного населения, а также грозы. Все пожары ликвидированы в первые сутки, — сообщил директор Единого лесопожарного центра Сергей Иванцов. — Продолжается командировка наших сотрудников в Забайкальский край — 50 парашютистов-пожарных задействованы на тушении лесных пожаров.

Авиапатрулирование остаётся одним из главных инструментов обнаружения лесных пожаров в Архангельской области — благодаря ему в текущем сезоне было найдено 9 очагов возгорания. Также ведётся постоянный космический и видеомониторинг, с помощью которого обнаружили 10 лесных пожаров.

Андрей Любовцов подчеркнул, что сезон ещё не достиг своего пика, поэтому необходимо сохранять максимальную готовность, быть бдительными и активно взаимодействовать с населением. Общая протяжённость маршрутов наземного патрулирования составила 7615 километров, в результате чего лесные инспекторы и сотрудники лесничеств совершили 95 выездов, обнаружив таким образом два лесных пожара.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области напоминает о том, что пожароопасный сезон в лесах нашего региона продолжается. В связи с этим необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках и в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

2. Не оставлять костёр непотушенным до полного прекращения тления.

3. Не бросать горящие спички и окурки.

4. Не выжигать хворост и сухую траву на земельных участках, которые непосредственно примыкают к лесам.

В случае обнаружения возгорания в лесу вы можете сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Также вы можете обратиться в региональную диспетчерскую службу по телефону: (8-8182) 41-06-41. 

(фото с https://resbash.ru

13 июнь 17:29 | : Будни

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