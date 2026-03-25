12 деревень Пинежья вошли в новый туристический каталог «Пинежье. Связаны одной рекой»

В Библиотеке — Архангельском литературном музее состоялась презентация туристического каталога «Пинежье. Связаны одной рекой». Издание объединило 12 деревень Среднего и Верхнего Пинежья — от Суры до Шотова — а также инициативы местных жителей, которые развивают туризм на своих территориях.

В сборник вошли локации и инициативы участников Школы туризма «Пинежье — всё свяжется». Проект уже третий год помогает жителям Пинежского округа создавать и развивать туристические маршруты, экскурсионные программы, гостевые дома, музеи и творческие пространства.

История начиналась со Школы экскурсоводов в Суре. Со временем инициатива выросла в Школу туризма, где местных жителей обучают созданию туристических продуктов и их медиапродвижению. С участниками работают специалисты из Архангельска, Северодвинска, Каргополя, Ярославля и Кенозерского национального парка. Проект поддержал Губернаторский центр Архангельской области.

В издании собраны 12 деревень. О каждой можно прочитать краткую историческую справку и найти перечень самых знаковых мест с контактной информацией.

Автор проекта и руководитель Школы туризма Ирина Алфёрова подчеркивает: туризм на Пинежье сегодня развивается благодаря неравнодушным жителям.

«Это не просто каталог туристических локаций, он о людях, которые живут на Пинежье, сохраняют его традиции и обычаи. Здесь собраны истории тех, кто оживляет свои деревни и села, делится теплом и уникальной атмосферой этих мест, превращая их в точки на карте, куда хочется возвращаться», — рассказала Ирина Алфёрова.

По ее словам, проект объединяет и тех, кто когда-то уехал, но продолжает поддерживать родные места.

«Со второго года обучения мне стали звонить и писать люди, которые когда-то жили на Пинежье, а потом переехали в большие города, предлагать помощь. Для них по-прежнему важно быть соучастными, поддерживать развитие своих деревень», — добавила она.

Первые презентации каталога прошли в Санкт-Петербурге и Кронштадте — городах, тесно связанных с Пинежьем и селом Сура, родиной святого праведного Иоанна Кронштадтского. Теперь издание впервые представили в Архангельске.

Следующая презентация состоится 15 мая в 16:00 в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова.

Следить за новостями проекта можно в сообществе: https://vk.com/club221834774.

 

 

14 май 14:03

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20