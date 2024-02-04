В Поморье есть туризм, и он берет престижные премии

И это несмотря на публикации в СМИ, где в него не верят и считают выдумкой чиновников.

Поморье стало лучшим в номинации «Регион туристических брендов» по результатам III-й Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Об этом сообщает издание «Регион 29» с ссылкой на губернатора Архангельской области.

- Поморье признано лучшим в номинации «Регион туристических брендов». На оценку жюри были представлены пять брендингов: «Архангельская область. Открытый Север», «Пинежье — всё свяжется», «Северное трехречье», «Сольвычегодск — в чём твоя соль?» и «Космос Русского Севера», - написал в своем телеграм-канале Александр Цыбульский.

За право стать победителем боролись 44 региона. В шорт-лист по каждой из номинаций вошли лишь пять субъектов. Награждение состоялось накануне в Санкт-Петербурге.

Также Поморье завоевало два вторых места — в категориях «Регион автотуризма» и «Регион арктического туризма». А еще Архангельская область удостоилась диплома лауреата за третье место в специальной номинации «Знай наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России».

(фото с https://www.russiadiscovery.com)