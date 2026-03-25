Молодёжь Поморья приглашают нарисовать Север на открытках

МАУ «Молодёжный центр» города Северодвинска проводит открытый областной конкурс «Северодвинск. ОТКРЫТка». Новый сезон 2026 года посвящён Году культуры Русского Севера в Архангельской области и проходит под названием «Согревая Севером». Участниками могут стать жители региона в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс открыт для участников с любым уровнем подготовки – от любителей до профессионалов. «Мы хотим, чтобы каждый, кто любит Север, мог выразить свои чувства через открытку, – считает куратор конкурса Юлия Кожина. – Неважно, умеешь ты рисовать профессионально или только начинаешь. Главное, чтобы была искренность и интерес к культуре Поморья».
Приём заявок и работ продлится с 06 апреля по 25 мая 2026 года (прием заявок на конкурс будет скорее всего продлен). Итоги подведут до 08 июня.
Участники могут выбрать одну из пяти тем:
Главная особенность конкурса в том, что открытка объединяет рисунок
и короткий текст. Это может быть фраза или цитата, которая придаёт изображению глубину. Техника исполнения может быть любой, начиная от живописи и заканчивая компьютерной графикой. Один участник может прислать не более 3 работ.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить: заявку, согласие на обработку персональных данных, конкурсную работу.
Способы подачи материалов:
Три победителя получат дипломы, все участники – сертификаты, а педагоги – благодарственные письма. Лучшие работы могут быть напечатаны на открытках
и стикерпаках.
Контакты для справок: