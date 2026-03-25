Молодёжь Поморья приглашают нарисовать Север на открытках

МАУ «Молодёжный центр» города Северодвинска проводит открытый областной конкурс «Северодвинск. ОТКРЫТка». Новый сезон 2026 года посвящён Году культуры Русского Севера в Архангельской области и проходит под названием «Согревая Севером». Участниками могут стать жители региона в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс открыт для участников с любым уровнем подготовки – от любителей до профессионалов. «Мы хотим, чтобы каждый, кто любит Север, мог выразить свои чувства через открытку, – считает куратор конкурса Юлия Кожина. – Неважно, умеешь ты рисовать профессионально или только начинаешь. Главное, чтобы была искренность и интерес к культуре Поморья».

Приём заявок и работ продлится с 06 апреля по 25 мая 2026 года (прием заявок на конкурс будет скорее всего продлен). Итоги подведут до 08 июня

Участники могут выбрать одну из пяти тем:

  1. «Северная палитра» (пейзажи, архитектура).
  2. «Хозяева северной земли» (животные, растения).
  3. «Литературный Север» (сказки, былины, писатели Поморья).
  4. «Легенды и мифы Севера» (фольклор, фэнтези).
  5. «Традиции, культура и быт поморов» (ремёсла, промыслы).

Главная особенность конкурса в том, что открытка объединяет рисунок
 и короткий текст. Это может быть фраза или цитата, которая придаёт изображению глубину. Техника исполнения может быть любой, начиная от живописи и заканчивая компьютерной графикой. Один участник может прислать не более 3 работ

Для участия в конкурсе необходимо предоставить: заявку, согласие на обработку персональных данных, конкурсную работу.

Способы подачи материалов:

  1. лично: г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 13а, каб. 209;
  2. почтой: 164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, 13а (с пометкой «Согревая Севером»);
  3. электронно: molodsevsk@mail.ru (тема «Согревая Севером») или в личные сообщения куратору: https://vk.com/jdragonfly. Для электронной отправки требуется отсканировать рисунки в формате PDF с разрешением 350 dpi.

Три победителя получат дипломы, все участники – сертификаты, а педагоги – благодарственные письма. Лучшие работы могут быть напечатаны на открытках
 и стикерпаках.

Контакты для справок: 

  1. директор: Клюжник Т.Н., тел. 8 (911) 670-12-79;
  2. куратор: Кожина Ю.А., тел. 8 (911) 670-12-56, molodsevsk@mail.ru;
  3. сайт: https://mls29.ru, группа в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/molcentersevsk.

     
14 май 13:52 | : Будни

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20