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АрхГорДума открывает конкурс детских рисунков о любви к городу

В День защиты детей Архангельская городская Дума объявляет о старте конкурса детских рисунков «Архангельск-город будущего», приуроченного к 440 –летнему юбилею города.

 На Конкурс принимаются Работы, выполненные в любом жанре, технике и цветовом исполнении на бумаге, картоне, холсте формата А4. Главное условие – они должны соответствовать тематике конкурса и показать красоту родного города Архангельска.

 Возраст участников до 18 лет.
 От одного участника принимается не более двух работ.
 Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: Ф.И.О., возраст участника и контактный телефон.

 Срок подачи заявок – до 20 июня 2024г.

 Работы на Конкурс можно передать:
 Центр «Патриот», пр.Троицкий,118 ,
 Городской Совет ветеранов, пр. Ломоносова,181
 Архангельская городская Дума, пр. Троицкий,60

 Организатором конкурса является Штаб Бессметного полка России в Архангельской области. Конкурс проводится совместно с городским Советом ветеранов при поддержке Архангельской городской Думы.

 Итоги Конкурса будут подведены и объявлены не позднее 25 июня 2024 года. в группе организаторов.

01 июнь 10:11 | : Культура

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