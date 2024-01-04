АрхГорДума открывает конкурс детских рисунков о любви к городу

В День защиты детей Архангельская городская Дума объявляет о старте конкурса детских рисунков «Архангельск-город будущего», приуроченного к 440 –летнему юбилею города.
На Конкурс принимаются Работы, выполненные в любом жанре, технике и цветовом исполнении на бумаге, картоне, холсте формата А4. Главное условие – они должны соответствовать тематике конкурса и показать красоту родного города Архангельска.
Возраст участников до 18 лет.
От одного участника принимается не более двух работ.
Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: Ф.И.О., возраст участника и контактный телефон.
Срок подачи заявок – до 20 июня 2024г.
Работы на Конкурс можно передать:
Центр «Патриот», пр.Троицкий,118 ,
Городской Совет ветеранов, пр. Ломоносова,181
Архангельская городская Дума, пр. Троицкий,60
Организатором конкурса является Штаб Бессметного полка России в Архангельской области. Конкурс проводится совместно с городским Советом ветеранов при поддержке Архангельской городской Думы.
Итоги Конкурса будут подведены и объявлены не позднее 25 июня 2024 года. в группе организаторов.