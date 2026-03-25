Сотрудник онежской колонии спас мужчину от расправы палкой в лесополосе

Сотрудник исправительной колонии № 16 (г.Онега) УФСИН России по Архангельской области предотвратил жестокое избиение, которое могло закончиться трагедией. Благодаря бдительности старшего лейтенанта внутренней службы Никиты Хромцова пострадавший был вовремя госпитализирован, а нападавший задержан.

Крики о помощи услышали через окно

Инцидент произошел в рабочее время. Никита Хромцов, находясь на своем месте в учреждении, через открытое окно услышал крики о помощи. Звуки доносились из лесополосы, расположенной рядом с колонией.

Сотрудник УФСИН незамедлительно выдвинулся на звук. Пройдя около 400 метров, он увидел двух мужчин: один из них лежал на земле, а второй наносил ему удары увесистым предметом.

Рискуя жизнью, остановил нападение

Не дожидаясь подкрепления, офицер по рации вызвал резервную группу из учреждения, а также запросил отправку на место скорой помощи и полиции. Сам же, с риском для собственной жизни, потребовал прекратить противоправные действия.

Нападавший отреагировал не сразу, однако в итоге отложил палку в сторону и сел на землю.

Первая помощь и госпитализация

Никита Хромцов осмотрел пострадавшего, а когда прибыла резервная группа, с помощью аптечки оказал ему первую медицинскую помощь. К этому моменту на место уже подъехали медики и сотрудники правоохранительных органов.

В больнице у потерпевшего зафиксировали множественные раны головы и рук — последствия ударов палкой. Мужчина был госпитализирован.

Что будет с нападавшим

Нарушитель доставлен в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Квалификация инцидента и мера ответственности будут зависеть от тяжести нанесенных пострадавшему травм.

Контекст: ситуация с преступностью в регионе и районе

Случай произошел на фоне общего снижения уровня преступности в Архангельской области. По данным прокуратуры, опубликованным по итогам 2025 года, в регионе зарегистрировано 13 783 преступления, что на 17,1% меньше, чем годом ранее. Количество особо тяжких преступлений сократилось почти на 21% .

При этом в Онежском районе, где расположена ИК-16, за 9 месяцев 2025 года зафиксировано снижение числа преступлений на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года . Несмотря на общую положительную динамику, инциденты с причинением тяжкого вреда здоровью остаются одной из проблемных зон: по данным УМВД, за 2025 год число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью в регионе сократилось на 44%, однако абсолютные цифры по таким преступлениям по-прежнему значительны .

Эксперты связывают снижение уличной преступности, в том числе в Онежском районе, с усилением профилактической работы правоохранительных органов и патрульно-постовой службы . Однако, как показывает случай в Онеге, угроза жизни и здоровью граждан сохраняется, и своевременное вмешательство неравнодушных людей — в данном случае сотрудника УФСИН — играет решающую роль.

Отметим, что сотрудники УФСИН нередко оказываются первыми, кто приходит на помощь в экстренных ситуациях за пределами колоний, благодаря выучке и оперативности реагирования. Аналогичные случаи, когда сотрудники уголовно-исполнительной системы предотвращали преступления по пути на службу или вблизи учреждений, фиксировались и в других регионах России .