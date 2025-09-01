Сотрудник архангельской больницы УФСИН спас человека

Сотрудник Областной больницы УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) Руслан Коковин награжден благодарственным письмом от службы спасения имени И.А. Поливаного за проявленное мужество и самоотверженность при спасении жизни утопающего человека.

Инцидент произошел 6 сентября в поселке Динамо на реке Исакогорка. В свой выходной день Руслан за городом проводил тренировку со служебными собаками по следовой работе. Услышав крики людей о том, что тонет мужчина, молодой человек незамедлительно прямо в одежде бросился в воду и вытащил его на берег. До прибытия спасательных служб Руслан оказал пострадавшему первую помощь. Благодаря его самоотверженному поступку человек остался жив.

За совершенный подвиг Руслану Коковину вручил благодарственное письмо начальник службы спасения имени И.А. Поливаного Михаил Напольских. Поступок сотрудника регионального УФСИН является ярким примером мужества и высокой гражданской ответственности.