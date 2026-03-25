В Нарьян-Маре осужден 20-летний водитель, насмерть сбивший пенсионерку на «зебре» в наркотическом опьянении

Нарьян-Марский городской суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Ненецкого автономного округа. Молодой человек признан виновным в смертельном ДТП, произошедшем в первый день новогодних праздников — 7 января 2026 года.

Трагедия произошла днем 7 января в районе дома № 8 по улице 60-летия Октября . Подсудимый, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», двигался в направлении города. Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

В нарушение Правил дорожного движения он не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом, обозначенным соответствующими знаками. В этот момент проезжую часть в положенном месте пересекала 74-летняя женщина 1952 года рождения . По информации Госавтоинспекции НАО, один из потоков машин остановился, чтобы пропустить пенсионерку, однако «ВАЗ» совершил наезд .

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, не приходя в сознание. Добавим, что ранее следствие сообщало о технической неисправности транспортного средства .

Суд согласился с позицией государственного обвинения и квалифицировал действия подсудимого по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека).

Сам осужденный вину признал. Несмотря на признание, суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, после отбытия основного срока молодой человек еще 2 года 9 месяцев не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом (лишен прав).

Рассмотрен и гражданский иск дочери погибшей. Суд удовлетворил требования о компенсации морального вреда в полном объеме — с виновника ДТП взыскано 500 тысяч рублей.


14 май 09:44

