Материться на работе стало нормой: опрос показал рост сквернословия среди россиян, а священники назвали мат «национальной бедой»

За последние два года россияне стали чаще признаваться в использовании нецензурной лексики как в домашней обстановке, так и на работе. Семь из десяти экономически активных граждан используют мат в быту, а каждый второй — на рабочем месте. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob в апреле 2026 года.

В исследовании приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу. Опрос охватил все округа страны, включая Архангельскую область.

Материться на работе стало привычкой

Рабочие коллективы, где обходятся без нецензурной брани, сегодня стали скорее исключением, чем правилом. Как показало исследование, на совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих, еще 33% — время от времени.

Еще чаще матерные выражения звучат в повседневном общении коллег: 23% опрошенных слышат их от сослуживцев регулярно, а 51% — периодически. Руководители в этом смысле несколько сдержаннее: постоянную ругань с их стороны отмечают 14%, ситуативную — 36%.

При этом сами россияне признаются в сквернословии на работе реже: лишь 8% говорят, что ругаются часто, и еще 41% — иногда. Замечания коллегам, употребляющим нецензурные выражения, постоянно делают только 7%, иногда — 42%.

Мужчины ругаются чаще женщин

Гендерные различия в этом вопросе весьма заметны. Мужчины ругаются на работе значительно чаще: 12% часто и 51% иногда против 3% и 28% среди женщин. При этом представители сильного пола также чаще делают замечания коллегам-матершинникам.

Женщины же предпочитают не вмешиваться: 56% никогда не делают замечаний против 46% среди мужчин.

Возрастные особенности

Респонденты в возрасте 35–45 лет чаще, чем молодежь и люди старшего возраста, слышат ненормативную лексику от коллег (27% постоянно, 51% иногда) и чаще сами признаются в ее использовании (10% часто, 45% иногда).

Среди опрошенных до 35 лет доля тех, кто утверждает, что никогда не сквернословит на работе, максимальна — 58%. Молодежь также почти не делает замечаний коллегам (никогда — 63%).

Нецензурной лексики становится больше

За последние два года количество мата на работе увеличилось. Доля тех, кто никогда не слышит нецензурную брань на совещаниях, сократилась с 57% в 2022 году до 54% сейчас. Аналогичная динамика наблюдается и в общении с начальниками: «чистоту» в речи руководителей отмечают 50% опрошенных против 53% два года назад.

Среди коллег не слышат мата только 26% респондентов — три года назад таких было 29%.

В быту — еще чаще

В повседневной жизни россияне нецензурно выражаются гораздо чаще, чем на работе. Постоянно матерятся 11% опрошенных, иногда — 61%. Для сравнения: на работе эти показатели составляют 8% и 41% соответственно. С 2022 года доля тех, кто утверждает, что никогда не сквернословит в быту, сократилась с 38% до 28%.

Что говорят православные священники

Тема роста сквернословия в российском обществе не осталась без внимания Русской православной церкви. Священнослужители называют матерную брань «национальной бедой» и призывают к законодательным мерам.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в январе 2026 года на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации выступил с резкой критикой распространения нецензурной брани .

«Нецензурная брань проникла в СМИ, бытовую речь, цифровую среду. Задача избавления общественного пространства от сквернословия стоит сегодня достаточно остро. Использование нецензурной брани разрушает не только нормы литературного языка, но и нравственные устои общества», — заявил патриарх Кирилл .

Предстоятель Русской православной церкви предложил ввести штрафы за мат в общественных местах, вспомнив советскую практику, когда матерщинников отправляли под арест на 15 суток .

«Брякнул что-нибудь такое — штраф. Ещё брякнул — хорошо было в советское время — 15 суток. <…> Я призываю к тому, чтобы законодатели озаботились этой очень важной и, я бы сказал, в каком-то смысле судьбоносной темой», — подчеркнул патриарх .

Священник Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, в интервью aif.ru назвал мат «антимолитвой» .

«Если молитва соединяет человека с Богом, то мат соединяет человека с бесами, с дьяволом, опускает до совершенно низменных, пошлых, мерзких вещей. Через сквернословие человек растворяет, теряет свою душу»**, — заявил священник .

Протоиерей Виктор Педченко из Донецка, комментируя ситуацию, опроверг расхожий миф о мате как о неотъемлемой части русской лингвокультуры, назвав такие заявления желанием испытать судьбу библейских Содома и Гоморры .

Руководитель РОО «Православная молодежь Удмуртии», священник Алексей Артемьев в беседе с изданием Izhlife напомнил, что «от избытка сердца говорят уста» .

«Если сердце человека обуревают нечистые страсти, то они неминуемо выплескиваются наружу. <…> Мат, будучи гнусной привычкой, искореняется молитвой, покаянием и воздержанием языка»**, — отметил он .

Правовые последствия

Действующее законодательство уже предусматривает ответственность за нецензурную брань в общественных местах. Штраф за подобное нарушение составляет от 500 до 1000 рублей, а в отдельных случаях нарушителя могут привлечь к ответственности по статье о мелком хулиганстве, что грозит арестом до 15 суток .

Однако, как отмечают эксперты и священнослужители, этих мер недостаточно для перелома ситуации, и вопрос о более жестком законодательном регулировании использования мата в общественном пространстве остается открытым.