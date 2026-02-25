Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Фрод выдыхается: количество звонков мошенников в России сократилось на 45%, но северяне по-прежнему в зоне риска

В первом квартале 2026 года телефонные мошенники стали досаждать россиянам заметно реже. По данным Т-Мобайла, число нежелательных звонков сократилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля от всех входящих вызовов уменьшилась вдвое — до менее чем 1% .

Однако, как показал анализ ситуации в регионах Северо-Запада, полностью расслабляться жителям Поморья и соседних субъектов пока рано. Мошенники не исчезли — они эволюционируют, осваивая новые схемы и переходя к точечным атакам.

Как меняется география звонков

В целом по России самая высокая доля фрод-звонков второй год подряд фиксируется в Приморском крае, хотя за год она сократилась вдвое. Также в топе антирейтинга оказались Чукотский автономный округ и Хабаровский край .

На Москву пришлось 17% всех мошеннических вызовов в стране — на 2% больше, чем годом ранее. Следом идут Санкт-Петербург и Челябинская область — по 7%. Замыкают пятерку Свердловская область (6%), Иркутская и Новосибирская области, а также Краснодарский край (по 5%) .

Ситуация на Северо-Западе: Петербург лидирует, Архангельская область выбыла из топ-10

Для жителей Северо-Западного федерального округа есть как хорошие, так и тревожные новости. Санкт-Петербург занимает второе место в стране по абсолютному количеству мошеннических звонков — 7% от общероссийского объема. Северная столица уступает только Москве .

При этом Архангельская область, которая в первом квартале 2025 года входила в десятку регионов с наименьшей долей мошеннических звонков, по итогам первого квартала 2026 года покинула этот список. Как поясняют аналитики, доля нежелательных вызовов в Поморье сократилась год к году, но не так значительно, как в республиках Северного Кавказа, которые сместили регион из «почетного» антирейтинга .

Ленинградская область, как и год назад, в топ-10 по доле фрода не входит, однако фигурирует в перечне регионов, где технологии Т-Мобайла предотвратили финансовые потери на суммы более 1 миллиона рублей.

Цифры по Поморью: за январь — 95 миллионов ущерба

Несмотря на общее снижение количества звонков, ущерб от действий злоумышленников в Архангельской области остается колоссальным. По данным региональной прокуратуры, только за первый месяц 2026 года жители Поморья перевели мошенникам более 95 миллионов рублей. Зарегистрировано свыше 230 IT-преступлений. Самой уязвимой категорией по-прежнему остаются пенсионеры — они лишились более 52,5 миллиона рублей .

При этом операторы фиксируют тревожный тренд: в Архангельской области в 20 раз выросло количество звонков с использованием многоступенчатых схем обмана. Стандартные методы становятся менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным атакам с усиленным психологическим давлением .

Чаще всего жителям Поморья звонят от имени представителей государственных органов, социальных и пенсионных фондов. Также активно используются сценарии с предложениями инвестиций, дополнительного заработка, а также темы коммунальных услуг и курьерской доставки .

Кого атакуют и когда

Главная цель мошенников на Северо-Западе, как и в целом по стране, — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков .

Пик активности злоумышленников приходится на будние дни с 12:00 до 16:00. В это время дети и молодежь отсутствуют дома, взрослые заняты работой, а пенсионеры часто остаются одни. После 18 часов активность заметно спадает .

Курьеры и дропы: полиция фиксирует задержания

Региональное управление МВД фиксирует увеличение числа задержанных пособников телефонных мошенников. С начала 2026 года в Архангельской области установлены девять предполагаемых курьеров и дропов .

Среди резонансных случаев:

  • 26-летний житель Санкт-Петербурга, специально приезжавший в Архангельск, похитил у 67-летней горожанки свыше 2 миллионов рублей, а у 68-летней жительницы Северодвинска — 9 миллионов .

  • Два 17-летних жителя Уфы забрали 400 тысяч рублей у 77-летнего архангелогородца и пытались похитить еще 2 миллиона .

  • 20-летняя архангелогородка под видом «курьера счетной палаты» забрала у 78-летней пенсионерки около 1 миллиона рублей .

  • 43-летний житель округа Майская горка похитил в общей сложности 1,4 миллиона рублей у трех пожилых людей в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске .

Технологии против мошенников

Снижение общего количества звонков операторы и эксперты связывают с усилением совместной работы операторов связи, банков и государства. С 1 марта начала работу ГИС «Антифрод» — платформа для обмена информацией о признаках противоправных действий .

Т-Мобайл использует технологию «Нейрощит», которая на основе искусственного интеллекта анализирует звуковую волну в режиме реального времени, выявляет паттерны мошенников и при необходимости разрывает разговор. Бесплатный сервис «Защитим или вернем деньги» позволяет клиентам компенсировать ущерб, если защита не сработала. В первом квартале 2026 года с его помощью предотвращены хищения более 550 миллионов рублей .

Что делать северянам

Полиция и операторы вновь призывают жителей Архангельской области к бдительности:

  • При поступлении звонка от «родственника, попавшего в ДТП» или «сотрудника банка» — немедленно прекратите разговор и перезвоните близким.

  • Никогда не сообщайте коды из SMS, данные банковских карт и пароли от Госуслуг.

  • Помните: настоящие сотрудники банков, правоохранительных органов и ресурсоснабжающих организаций никогда не просят перевести деньги на «безопасный счет» и не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону 

12 май 14:15 | : Будни

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (104)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20