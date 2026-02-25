Фрод выдыхается: количество звонков мошенников в России сократилось на 45%, но северяне по-прежнему в зоне риска

В первом квартале 2026 года телефонные мошенники стали досаждать россиянам заметно реже. По данным Т-Мобайла, число нежелательных звонков сократилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля от всех входящих вызовов уменьшилась вдвое — до менее чем 1% .

Однако, как показал анализ ситуации в регионах Северо-Запада, полностью расслабляться жителям Поморья и соседних субъектов пока рано. Мошенники не исчезли — они эволюционируют, осваивая новые схемы и переходя к точечным атакам.

Как меняется география звонков

В целом по России самая высокая доля фрод-звонков второй год подряд фиксируется в Приморском крае, хотя за год она сократилась вдвое. Также в топе антирейтинга оказались Чукотский автономный округ и Хабаровский край .

На Москву пришлось 17% всех мошеннических вызовов в стране — на 2% больше, чем годом ранее. Следом идут Санкт-Петербург и Челябинская область — по 7%. Замыкают пятерку Свердловская область (6%), Иркутская и Новосибирская области, а также Краснодарский край (по 5%) .

Ситуация на Северо-Западе: Петербург лидирует, Архангельская область выбыла из топ-10

Для жителей Северо-Западного федерального округа есть как хорошие, так и тревожные новости. Санкт-Петербург занимает второе место в стране по абсолютному количеству мошеннических звонков — 7% от общероссийского объема. Северная столица уступает только Москве .

При этом Архангельская область, которая в первом квартале 2025 года входила в десятку регионов с наименьшей долей мошеннических звонков, по итогам первого квартала 2026 года покинула этот список. Как поясняют аналитики, доля нежелательных вызовов в Поморье сократилась год к году, но не так значительно, как в республиках Северного Кавказа, которые сместили регион из «почетного» антирейтинга .

Ленинградская область, как и год назад, в топ-10 по доле фрода не входит, однако фигурирует в перечне регионов, где технологии Т-Мобайла предотвратили финансовые потери на суммы более 1 миллиона рублей.

Цифры по Поморью: за январь — 95 миллионов ущерба

Несмотря на общее снижение количества звонков, ущерб от действий злоумышленников в Архангельской области остается колоссальным. По данным региональной прокуратуры, только за первый месяц 2026 года жители Поморья перевели мошенникам более 95 миллионов рублей. Зарегистрировано свыше 230 IT-преступлений. Самой уязвимой категорией по-прежнему остаются пенсионеры — они лишились более 52,5 миллиона рублей .

При этом операторы фиксируют тревожный тренд: в Архангельской области в 20 раз выросло количество звонков с использованием многоступенчатых схем обмана. Стандартные методы становятся менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным атакам с усиленным психологическим давлением .

Чаще всего жителям Поморья звонят от имени представителей государственных органов, социальных и пенсионных фондов. Также активно используются сценарии с предложениями инвестиций, дополнительного заработка, а также темы коммунальных услуг и курьерской доставки .

Кого атакуют и когда

Главная цель мошенников на Северо-Западе, как и в целом по стране, — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков .

Пик активности злоумышленников приходится на будние дни с 12:00 до 16:00. В это время дети и молодежь отсутствуют дома, взрослые заняты работой, а пенсионеры часто остаются одни. После 18 часов активность заметно спадает .

Курьеры и дропы: полиция фиксирует задержания

Региональное управление МВД фиксирует увеличение числа задержанных пособников телефонных мошенников. С начала 2026 года в Архангельской области установлены девять предполагаемых курьеров и дропов .

Среди резонансных случаев:

26-летний житель Санкт-Петербурга, специально приезжавший в Архангельск, похитил у 67-летней горожанки свыше 2 миллионов рублей, а у 68-летней жительницы Северодвинска — 9 миллионов .

Два 17-летних жителя Уфы забрали 400 тысяч рублей у 77-летнего архангелогородца и пытались похитить еще 2 миллиона .

20-летняя архангелогородка под видом «курьера счетной палаты» забрала у 78-летней пенсионерки около 1 миллиона рублей .

43-летний житель округа Майская горка похитил в общей сложности 1,4 миллиона рублей у трех пожилых людей в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске .

Технологии против мошенников

Снижение общего количества звонков операторы и эксперты связывают с усилением совместной работы операторов связи, банков и государства. С 1 марта начала работу ГИС «Антифрод» — платформа для обмена информацией о признаках противоправных действий .

Т-Мобайл использует технологию «Нейрощит», которая на основе искусственного интеллекта анализирует звуковую волну в режиме реального времени, выявляет паттерны мошенников и при необходимости разрывает разговор. Бесплатный сервис «Защитим или вернем деньги» позволяет клиентам компенсировать ущерб, если защита не сработала. В первом квартале 2026 года с его помощью предотвращены хищения более 550 миллионов рублей .

Что делать северянам

Полиция и операторы вновь призывают жителей Архангельской области к бдительности: