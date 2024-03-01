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Примерно каждый шестой архангелогородец пострадал от телефонных мошенников

18% архангелогородцев сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 28% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 18% опрошенных, несколько раз в год — 13%.

Еще 2% респондентов мошенники звонят раз в несколько лет. Только 8% северян мошенники не звонили ни разу. Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.

 16% причислили себя к пострадавшим от телефонных мошеннических схем: 11% пришлось однажды потерять деньги и/или имущество, еще 5% становились жертвами подпольных кол-центров несколько раз.

 Россияне до 34 лет и со звонками сталкиваются чаще тех, кто старше (каждый второй — ежедневно или несколько раз в неделю), и на уловки мошенников попадаются (17%).

 Больше всего же подпольные кол-центры надоедают работающим гражданам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, и обкрадывают их чаще.

(фото с https://kz-russia.ru

29 март 07:25 | : Происшествия

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