И как рванем "День Победы"! Расписание праздничных мероприятий в Архангельске

Праздник начнётся с парада в 10 утра, а завершится исполнением песни «День Победы» в 19:00.

10:00 — 11:00: торжественный парад и церемония возложения цветов к монументу Победы; 

11:00 — 13:00: концертная программа участников XI народного фестиваля «Архангельск поет о Победе» (пл.Мира);

12:00 — 15:00: шествие «Бессмертный полк» (наб. Северной Двины от Северного морского музея до ул. Попова);

10:30 — 15:30: работа площадок «Фронтовые бригады» городских культурных центров (наб. Северной Двины); 

11:30 — 15:30: молодежные патриотические мероприятия (наб. Северной Двины от пл. Мира до ул. Карла Маркса); 

15:30 — 16:30: молодежная концертная программа «Песни Победы» (наб. Северной Двины, у памятника «Юнгам Северного флота»).

С 13:00 до 19:00 на площади Мира пройдут следующие мероприятия:

13:00 — 18:55: концертная программа «Эхо Победной весны»;

18:55: Всероссийская акция «Минута молчания»;

19:00: Исполнение песни «День Победы».

06 май 12:56

