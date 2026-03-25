Каждый второй житель Архангельска стал домоседом

В этом году майские праздники относительно короткие: 2 раза по 3 дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 число.

Каждый второй житель Архангельска проведёт выходные дома (49%), а 18% отправятся на дачу или в деревню. Число работающих в праздничные дни составило 13%. Встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам.



9% горожан хотят в мае отдохнуть на природе. 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.



В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из открытых зарубежных направлений горожане чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.

(фото с https://samolet.media)

