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На майские праздники каждый второй архангелогородец решил стать домоседом

 В этом году каждый второй архангелогородец проведет майские праздники дома. Работать на майские мужчинам приходится чаще, чем женщинам. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В этом году майские праздники, согласно постановлению Правительства РФ, продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 число. 

Каждый второй архангелогородец (50%) проведет майские праздники дома, 18% отправятся на дачу или в деревню. 12% будут работать, причем встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам. 5% архангелогородцев планируют отдохнуть на природе.  3% опрошенных поедут в путешествие по России, 1% — за границу, еще 1% проведет майские выходные в гостях. 

В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Ставрополье. Из открытых зарубежных направлений архангелогородцы чаще выбирают Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Абхазию.

 

25 апрель 08:00 | : Будни

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