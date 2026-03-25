Архангелогородцы признались в неумении себя продать

Дисциплина и обучаемость остаются главными сильными сторонами соискателей.
Оказалось, что в обществе сохраняется высокий запрос на «связи», однако реальным доступом к ним обладает подавляющее меньшинство (36% против 9%).
Главными сильными сторонами соискатели называют дисциплину и ответственность — их отметили 75% опрошенных. На втором месте — готовность к обучению (68%), что подтверждает высокий уровень адаптивности кандидатов. Классическое образование теряет былую значимость: только 23% делают на него ставку при поиске работы[1].
Женщины чаще считают важным умение произвести впечатление на собеседовании (35% против 25% у мужчин) — в отличие от навыков самопрезентации, которые связаны с содержанием ответа, этот фактор относится к подаче и восприятию кандидата. Мужчины, в свою очередь, чаще рассчитывают на связи (39% против 35%).
Наиболее заметные разрывы между ожиданиями и реальными возможностями соискателей связаны с опытом, профессиональными навыками и доступом к деловым связям:
Фактор
Считают важным для успеха
Обладают этим сами
Разрыв
Профессиональные навыки
75%
68%
-7%
Личные связи
37%
8%
-29%
Опыт работы
75%
64%
-11%
Дисциплина
54%
73%
+19%