Архангелогородцы признались в неумении себя продать

  1. 58% архангелогородцев уверены в своем опыте, но только 10% умеют его презентовать.
  2. 36% считают связи важными, но лишь 9% реально могут на них рассчитывать.

Дисциплина и обучаемость остаются главными сильными сторонами соискателей.

Оказалось, что в обществе сохраняется высокий запрос на «связи», однако реальным доступом к ним обладает подавляющее меньшинство (36% против 9%).

Главными сильными сторонами соискатели называют дисциплину и ответственность — их отметили 75% опрошенных. На втором месте — готовность к обучению (68%), что подтверждает высокий уровень адаптивности кандидатов. Классическое образование теряет былую значимость: только 23% делают на него ставку при поиске работы[1]

Женщины чаще считают важным умение произвести впечатление на собеседовании (35% против 25% у мужчин) — в отличие от навыков самопрезентации, которые связаны с содержанием ответа, этот фактор относится к подаче и восприятию кандидата. Мужчины, в свою очередь, чаще рассчитывают на связи (39% против 35%).

Наиболее заметные разрывы между ожиданиями и реальными возможностями соискателей связаны с опытом, профессиональными навыками и доступом к деловым связям:

Фактор

Считают важным для успеха

Обладают этим сами 

Разрыв

Профессиональные навыки

75%

68%

-7%

Личные связи

37%

8%

-29%

Опыт работы

75%

64%

-11%

Дисциплина

54%

73%

+19%

28 апрель 09:07

