У архангелогородцев высокий заработок стоит на первом месте в поиске работы

В топ-3 наиболее важных фактора при выборе работы — высокий заработок, адекватное руководство и устойчивость компании. Такие параметры назвали опрошенные архангелогородцы.

Самый важный фактор при выборе работодателя — высокая заработная плата (62% опрошенных). На втором месте — адекватность непосредственного руководства (35%). На третьем — стабильность работы компании (33%). Удобство расположения места работы важно 29% соискателей. Столько же при трудоустройстве обращают пристальное внимание на психологическую атмосферу в компании. 24% опрошенных для принятия решения необходимо знать перспективы карьерного роста. Каждый шестой сосредоточен на возможностях профессионального развития (17%). Для 14% респондентов важны гарантии соблюдения work-life balance. По 13% в числе наиболее значимых для них факторов выбора работы назвали эффективную систему управление и интересные задачи. Для 12% опрошенных важно наличие и состав компенсационного пакета.



Мужчины чаще выбирают работу, ориентируясь на уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста и наличие интересных задач. Женщинам чаще важны такие факторы как адекватность начальства, удобство расположения и комфортная психологическая среда.

(фото с https://dzen.ru/a/XrhpxYCC6HbNstoI)