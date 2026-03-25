"Горизонты Севера" посетил священник Кирилл Кочнев

    В Северодвинске состоялся III Молодежный научно-профориентационный форум «Горизонты Севера». Участие в событии принял глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев.

    Представитель Церкви выступил на конференции «HR-проекты и практики», где были представлены практики решения кадровых задач и развития молодежной политики.

    На встрече рассмотрели вопросы внедрения искусственного интеллекта в процессы управления персоналом, также обсуждались новые требования в сфере защиты персональных данных, современные вызовы кибермошенничества и прочее. 


Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Реклама


