Будущие архангельские медики прикоснулись к духовным основам милосердия

Глава образовательного отдела Архангельской епархии священник Кирилл Кочнев продолжает вести курс лекций «Духовные основы милосердия» в Архангельском медицинском колледже.

На одном из занятий состоялась встреча студентов с врачом-педиатром Анной Гнездовой.

Разговор посвятили вопросам ценности человеческой жизни не только с рождения, но и с момента зачатия.

Напомним, что на занятиях, посвященных духовным основам милосердия, студенты знакомятся с христианским взглядом на мир и человека. «Мы говорим об основах христианской антропологии, знакомимся с евангельскими притчами, обсуждаем вопросы биоэтики. Касаемся темы христианского понимания любви и милосердия», — отмечает священник Кирилл Кочнев.