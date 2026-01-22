Вверх
Будущие архангельские медики прикоснулись к духовным основам милосердия

    Глава образовательного отдела Архангельской епархии священник Кирилл Кочнев продолжает вести курс лекций «Духовные основы милосердия» в Архангельском медицинском колледже.

    На одном из занятий состоялась встреча студентов с врачом-педиатром Анной Гнездовой.

    Разговор посвятили вопросам ценности человеческой жизни не только с рождения, но и с момента зачатия.

    Напомним, что на занятиях, посвященных духовным основам милосердия, студенты знакомятся с христианским взглядом на мир и человека. «Мы говорим об основах христианской антропологии, знакомимся с евангельскими притчами, обсуждаем вопросы биоэтики. Касаемся темы христианского понимания любви и милосердия», — отмечает священник Кирилл Кочнев. 

