Постигая суть вещей

















Межрегиональный семинар-практикум «Школа наставничества» прошел в Санкт-Петербурге. В событии принял участие представитель Архангельской епархии — глава образовательного отдела священник Кирилл Кочнев.Клирик прошел обучение по программе «Социальное проектирование как процесс освоения социальных навыков и реализации социокультурных проектов в епархиях».«Была разобрана сущность, стратегии, смыслы, коммуникации, технология социального проектирования, представлено взаимодействие епархиальных структур и органов власти в рамках разработки и реализации проектов», — рассказал священник Кирилл Кочнев.Модератором выступил заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального образовательного отдела иеромонах Трифон (Умалатов).Семинар-практикум «Школа наставничества» провела автономная некоммерческая организация «Поколение» при поддержке средств международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».