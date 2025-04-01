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Архангельские родители поделились планами своих выпускников

Специальности в IT — приоритетные направления для поступления после школы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов школ из Архангельска.

У 54% родителей 9-классников, не планирующих учиться в 10 классе, ребенок собирается поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Среди родителей 11-классников 69% отметили, что их дети выбирают вуз, и 9% — колледж.

Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 23% респондентов. На втором месте — инженерные специальности (16%). На третьей строке — профессия врача (8%). Получить высшее образование в области фундаментальной или прикладной науки собираются дети 6% респондентов, еще столько же рассказали о том, что ребенок планирует стать учителем, у 4% дети готовятся стать юристами.

Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения IT-специальности тоже лидируют (у 24% родителей дети выбирают это направление), на втором месте по популярности — профессия медицинской сестры или фельдшера (12%), на третьем — рабочие профессии в строительстве и производстве (10%). В топ-5 вошли педагогика (9%) и юриспруденция (8%).

28 апрель 08:00 | : Будни

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