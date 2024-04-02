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Выпускники школ Поморья поделились карьерными планами

11-классники в этом году будут поступать на IT- и инженерные факультеты вузов, у 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете также информационные технологии, на втором месте — педагогика.

Большинство (54%) родителей 9-классников, которые не планируют учиться в 10 классе, говорят о готовности ребенка поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей 11-классников доля тех, чей ребенок будет поступать в высшее учебное заведение, составила 68%.

 Судя по ответам родителей, среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 году — информационные технологии: стать программистами или IT-специалистами собираются дети 26% опрошенных. На втором месте — инженерные специальности (12%). На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки (10%). Дети 9% респондентов готовятся стать учителями. 7% родителей заявили, что их дети хотят быть врачами, в прошлом году медицинские специальности были на втором месте по популярности.



25 апрель 08:19 | : Будни

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