"Любо" прозвучало в архангельском храме

    В архангельском храме святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, состоялось торжественное принятие казачьей присяги. Ряды Архангельского и Двинского городских казачьих обществ пополнились братьями казаками — Спировым Кириллом, Лихачевым Сергеем, Платоновым Олегом и Бронштейном Алексеем.

    Перед приведением к присяге казачий духовник священник Василий Лапко совершил молебное пение.

    «Перед верстанием казаки собрались на малый казачий Круг. Атаманы обществ подъесаул Масленников Данила Андреевич и подъесаул Суровцев Евгений Анатольевич представили кандидатов и зачитали личные дела. Казаки одобрили кандидатов традиционным "Любо"», — сообщается на странице Архангельского реестрового казачьего общества в соцсети. 

21 апрель 09:15 | : Будни / Верую

