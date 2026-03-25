"Любо" прозвучало в архангельском храме

В архангельском храме святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, состоялось торжественное принятие казачьей присяги. Ряды Архангельского и Двинского городских казачьих обществ пополнились братьями казаками — Спировым Кириллом, Лихачевым Сергеем, Платоновым Олегом и Бронштейном Алексеем.

Перед приведением к присяге казачий духовник священник Василий Лапко совершил молебное пение.

«Перед верстанием казаки собрались на малый казачий Круг. Атаманы обществ подъесаул Масленников Данила Андреевич и подъесаул Суровцев Евгений Анатольевич представили кандидатов и зачитали личные дела. Казаки одобрили кандидатов традиционным "Любо"», — сообщается на странице Архангельского реестрового казачьего общества в соцсети.