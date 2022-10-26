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Чем живет полковая церковь казаков в Архангельске

Казачий духовник Архангельской епархии священник Михаил Кузнецов принял участие в вебинаре «Церковь и казачество: опыт воцерковления на территории Северо-Западного федерального округа».

В разговоре также поучаствовал атаман Архангельского городского казачьего общества Сергей Савиных.

«Первостепенной задачей взаимодействия Церкви и казачества на Севере остается воцерковление казаков, — отметил в своем выступлении отец Михаил. — Большая часть современных казаков исповедует Православие, но многие из них, к сожалению, только на пути к Богу и Церкви».

Священник настоятельствует в архангельском храме святителя Николая Чудотворца — полковой церкви казаков. По словам отца Михаила, в этом храме регулярно проводятся обучающие занятия «с целью активного вовлечения казаков в жизнь прихода через регулярное посещение богослужений и участие в церковных таинствах».

Также клирик рассказал, что проходят встречи с казаками и членами их семей по вопросам духовного воспитания: «Обсуждаются вопросы необходимости обязательного регулярного участия казаков в таинствах Церкви. Проходят беседы о Венчании, Крещении и рассматриваются прочие вопросы духовной жизни».

По словам отца Михаила, «стало традицией собираться вместе на общую молитву в Никольском храме, когда атаман и казаки с семьями приходят на молебен и получают благословение перед важным событием. Наиболее важной составляющей взаимодействия с казачьими объединениями является приобщение подрастающего поколения к церковной жизни. Главное место здесь должны занимать молитва, таинства Исповеди и Причастия. В полковом храме казаков молодые люди участвуют в богослужениях, несут послушания в алтаре, участвуют в церковных таинствах, помогают в уборке и благоустройстве храма. Дети, подростки и казачья молодежь должны чувствовать себя частью прихода, иметь ответственность перед своим храмом, должны быть объединены общими заботами и чаяниями».

(по материалам Архангельской епархии)

24 ноябрь 09:14 | : Будни / Верую

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