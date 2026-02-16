Что скрывают озера Кенозерья

В Плесецком секторе Кенозерского национального парка специалисты Института озероведения РАН взяли пробы донных отложений малых озёр. Такое исследование проводят, чтобы понять как менялось Кенозерье после завершения последнего оледенения.

«Донные отложения озёр — уникальные природные архивы, содержащие информацию о развитии природной среды и климатических изменениях прошлого, а также антропогенно обусловленных процессах в озёрных экосистемах. Палеолимнологические исследования донных отложений позволяют реконструировать характер растительности по берегам и на водосборе озера, температуру и влажность климата для определённых периодов времени, а также эволюцию самого водоёма, включая изменения глубины, гидрохимических характеристик, биологической продуктивности», — рассказал организатор экспедиции Денис Кузнецов, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института озероведения РАН.

Палеолимнологические исследования — то есть исследования истории озёр и изменения окружающей среды в прошлом — помогут узнать размеры, глубину и возраст приледникового озера (водоёма, питающегося талыми ледниковыми водами) Кенозера. Согласно современным представлениям, приледниковый бассейн в котловине Кенозера мог образоваться не ранее 16 тысяч калиброванных лет назад — после освобождения территории от ледника. Однако чёткие хронологические рамки оледенения и существования озера-ледника и окружающих его малых озёр до сих пор не установлены. Имеющиеся данные разнятся: уровень приледникового бассейна варьируется от отметок, не превышающих современный уровень Кенозера (85 м над уровнем моря), до более 120 м.

Также по донным отложениям малых озёр, не входивших в состав приледникового бассейна и с момента своего образования развивавшихся изолированно, учёные смогут описать условия позднеледникового времени: характер климата и ландшафтов, региональные особенности.

В рамках экспедиции исследователи собрали батиметрию озёрных котловин некоторых малых водоёмов и отобрали пробы поверхностного слоя донных отложений для изучения диатомовых водорослей (Bacillariophyta) малых озёр. Эти одноклеточные водоросли составляют значительную часть фитопланктонных и фитобентосных сообществ и выступают важным индикатором при оценке экологического состояния пресноводных экосистем.

Экспедиционные исследования на малых озёрах, расположенных в Плесецком секторе Парка, проводились второй год подряд в рамках соглашения о научном сотрудничестве между Институтом озёроведения РАН Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН, г. Санкт-Петербург) и национальным парком «Кенозерский». Учёные в основном используют ручное буровое оборудование. Исследования производят зимой и летом. В летний период на открытой воде заборы проводят с плота, зимой же можно выйти на определённую точку с поверхности льда, что гораздо удобнее.



