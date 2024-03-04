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Из Архангельска вышло судно для проведения радиационного мониторинга

15 июня из Архангельска в Белое и Баренцево моря отправилось научно-исследовательское судно «Иван Петров». На его борту специалисты НПО «Тайфун» — ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга, специалисты Северного УГМС и студенты двух вузов. 

Основная цель экспедиции - проведение мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды Арктической зоны России в местах затопления атомных подводных лодок, а также других объектов с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами. 

Ученые планируют провести морские научные исследования в Бассейне, Горле и Двинском заливе Белого моря, в районе Карских Ворот, Югорского Шара и в открытой акватории Баренцева моря, а также выполнить прибрежный мониторинг на береговых станциях Печорского моря. В ходе экспедиции будут отобраны пробы морской воды с разных глубин, донных отложений и аэрозолей, проведен анализ на содержание в них техногенных радионуклидов и дана оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Специалисты Северного УГМС также проведут летнюю гидрологическую и гидрохимическую съемку Белого моря, комплексные исследования на вековых океанографических разрезах и стандартные метеорологических наблюдения по маршруту следования судна и на океанографических станциях. В Двинском заливе будет выполнен ежегодный мониторинг загрязнения морских вод и грунта.

По традиции в рейсе учебную практику пройдут студенты Российского государственного гидрометеорологического университета и Санкт-Петербургского государственного университета. 

В Архангельск судно вернется в начале июля.


15 июнь 10:25 | : Будни

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