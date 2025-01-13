"Бессмертный экипаж": архангелогородцы могут бесплатно изготовить штендеры к 9 Мая

В Архангельске продолжается работа над проектом «Бессмертный экипаж Северных конвоев» – одной из самых масштабных колонн в шествии «Бессмертного полка». Уже 10 лет инициативу поддерживает депутат областного Собрания Александр Фролов и его команда.

В этом году жители округов Майская Горка и Ломоносовский смогут бесплатно заказать штендер с портретом родственника – участника Великой Отечественной войны. Для этого необходимо:

✔ Подготовить фотографию (желательно хорошего качества);

✔ До 1 мая обратиться по телефону: 8 (964) 290-80-25 (Наталья) в будние дни с 10:00 до 16:00;

✔ Либо прийти в приёмную на ул. Галушина, 6.

Готовые штендеры будут выдаваться по мере изготовления.

Почему это важно?

За годы работы проекта при поддержке Александра Фролова создано более 2000 портретов ветеранов. «Бессмертный экипаж» – это не просто дань памяти, но и возможность сохранить историю героев-северян, воевавших в составе полков и экипажей Северных конвоев.

Официальный формат проведения «Бессмертного полка» в этом году станет известен в середине апреля, но подготовиться к акции можно уже сейчас.

Справка:

Проект «Бессмертный экипаж» объединяет потомков моряков, воевавших в Арктике, и уже много лет является символом благодарности защитникам Заполярья.