Легенда прокуратуры Поморья отмечает 80-летний юбилей

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа чествовали с 80-летним Юбилеем почетного ветерана прокуратуры государственного советника юстиции 3 класса Крошеницына Александра Максимовича.

Александр Максимович родился 24 марта 1946 года в д. Меландово Емецкого (ныне Холмогорского) района. Свой непростой профессиональный путь начал в далеком 1972 году, работал следователем прокуратуры Холмогорского района и прокуратуры Октябрьского района г. Архангельска, прокурором Верхнетоемского и Плесецкого районов. В январе 1985 года назначен заместителем прокурора Архангельской области, в июле 1997 года – первым заместителем прокурора Архангельской области.

Более двадцати лет Александр Максимович, возглавляя следственное управление прокуратуры Архангельской области, профессионально координировал и неоднократно лично участвовал в расследовании сложнейших уголовных дел. Зарекомендовал себя грамотным и взыскательным руководителем, квалифицированным юристом, исполнительным и преданным делу работником.

В 1982 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Александру Максимовичу присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». В 1996 году награжден Генеральным прокурором Российской Федерации нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры». Отслужив в прокуратуре Архангельской области 34 года, в феврале 2006 года он ушел на заслуженный отдых.

Сегодня, в честь юбилея, Александру Максимовичу вручена Почетная грамота Генерального прокурора Российской Федерации.

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков с самыми наилучшими пожеланиями сердечно поздравил Александра Максимовича от всего коллектива прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, выразил глубочайшую признательность и благодарность за многолетнюю, оставившую значимый след добросовестную службу в органах прокуратуры, пожелал крепчайшего здоровья, энергии, неиссякаемого заряда оптимизма и позитива, бодрости духа и благополучия!

К искренним поздравлениям присоединились председатель ветеранской организации Сергей Ореханов, отметив честное и беззаветное служение Александра Максимовичу избранному делу и профессиональному долгу.

В завершение Александр Максимович выступил с напутственным словом к молодым работникам прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.