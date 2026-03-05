Воспитанники школ Холмогорского округа изучили историю Сийской обители

Краеведческий слет школьников Холмогорского округа прошел в Антониево-Сийском монастыре. Детей и взрослых поприветствовал насельник обители игумен Варсонофий (Чугунов). Участие во встрече приняла начальник управления образования округа Ирина Макарова. 

 Школьники представили ученические проекты, которые они приготовили по итогам продолжительного углубленного изучения истории монастыря и своей малой родины. 

 Несколько месяцев ребята из Брин-Наволока, Белогорского, Нижнего Койдокурья, Емецка, Верхних Матигор, Двинского, Кехты, Усть-Пинеги, Холмогор и Луковецкого изучали литературу, посещали экскурсии в обители, знакомились с экспонатами монастырского музея, архива. Каждая школа разработала информационные стенды, посвященные этапам жизни монастыря с XVI по XXI век. 

 На краеведческом слете кроме ученических проектов были представлены детские рисунки и стихи, связанные с историей древней обители. Состоялась интерактивная игра, во время которой гости продемонстрировали знания истории. 

 Все участники слета получили грамоты, благодарности и сладкие подарки. 

 Событие стало возможным благодаря проекту «Нам Север оставлен в наследство», получившему поддержку в конкурсе губернаторских грантов. Руководитель проекта Вера Костылева.


24 март 08:31 | : Будни / Верую

