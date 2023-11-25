В Сийской обители обсудили наследие и современность северных монастырей

Конференция «Монастыри Русского Севера: наследие и современность» прошла в Антониево-Сийской обители. Секция стала частью регионального этапа Рождественских образовательных чтений.

Модератором встречи выступила доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Татьяна Зенченко. Организовал секцию игумен Васонофий (Чугунов).

В монастыре гостей поприветствовал и. о. наместника обители иеромонах Лука (Костоломов).

Конференция объединила ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Архангельской области. Исследователи представили свои изыскания о наследии и истории Сийского, Николо-Корельского, Соловецкого, Козьеручьевского монастырей и Соезерской пустыни. По материалам докладов организаторы планируют издать сборник.

Напомним, областные ХI Рождественские образовательные чтения «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» начались в Архангельске 22 ноября в актовом зале Северного государственного медицинского университета. Участников события благословил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

(по материалам Архангельской епархии)