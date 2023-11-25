Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Сийской обители обсудили наследие и современность северных монастырей

    Конференция «Монастыри Русского Севера: наследие и современность» прошла в Антониево-Сийской обители. Секция стала частью регионального этапа Рождественских образовательных чтений.

    Модератором встречи выступила доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Татьяна Зенченко. Организовал секцию игумен Васонофий (Чугунов).

    В монастыре гостей поприветствовал и. о. наместника обители иеромонах Лука (Костоломов).

    Конференция объединила ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Архангельской области. Исследователи представили свои изыскания о наследии и истории Сийского, Николо-Корельского, Соловецкого, Козьеручьевского монастырей и Соезерской пустыни. По материалам докладов организаторы планируют издать сборник.

    Напомним, областные ХI Рождественские образовательные чтения «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» начались в Архангельске 22 ноября в актовом зале Северного государственного медицинского университета. Участников события благословил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. 

(по материалам Архангельской епархии)

13 декабрь 10:05 | : Будни / Верую

Главные новости


Arctic open назвал имена победителей
Вселенная Баха. Малая фуга…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (138)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20