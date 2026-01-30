Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Повар из Архангельской области покоряет Россию

Зовут его Никита Иванов.

Свой профессиональный путь он начал с обучения в Онежском индустриальном техникуме. Кулинар продолжит борьбу за звание лучшего молодого шефа России. Подробности от издания «Регион 29»:

- В России продолжается второй сезон Национального гастрономического конкурса «Лавры-2026» — мероприятия, направленного на решение дефицита квалифицированных кадров в индустрии.

В этом году конкурс объединил участников из 29 регионов России, собрав сильнейших представителей новой гастрономической школы. Жюри оценивало не только вкус и идею блюда, но и глубину концепции, технику исполнения и профессиональную подачу. По итогам отбора представитель Архангельска продолжит борьбу за звание лучшего молодого шефа страны.

В этом сезоне организаторы усилили систему отбора участников. На онлайн-этапе жюри предъявляло более высокие требования к видеовизиткам, оценивая не только идею блюда, но и уровень проработки концепции, технику исполнения и профессиональную подачу. Кроме того, вся конкурсная программа стала уникальной для российских конкурсов: ее дополнили двумя очными этапами, включая полноценный образовательный трек. 

Так, прошедшие онлайн-отбор участники отправятся на второй этап в Москву. Он пройдет 12–13 марта на площадке гастрономической академии STANFOOD. По итогам московского этапа жюри определит 16 полуфиналистов. Они пройдут практико-ориентированный интенсив на базе Института гастрономии СФУ в Красноярске, который станет подготовкой к решающим испытаниям. Во время обучения участники будут отрабатывать конкурсные регламенты, технологическую дисциплину, скорость и точность работы.

Финальные соревнования состоятся 27–29 апреля в Геленджике на площадке мирового уровня «Геленджик Арена». В программе — полуфинальные и финальные баттлы, а также профессиональные встречи и деловая часть. Победитель конкурса получит звание лучшего молодого шефа страны и возможность пройти международную стажировку.

Архангельскую область на конкурсе представляет Никита Иванов — повар из Архангельска. Никита начинал свой профессиональный путь с обучения в Онежском индустриальном техникуме, после чего устроился работать в один из модных ресторанов города.

— Я решил принять участие в конкурсе «Лавры», потому что это возможность заявить о себе, получить ценный профессиональный опыт и познакомиться с коллегами со всей страны. Для молодых поваров такие проекты — это шанс выйти на новый уровень, проверить свои навыки и расширить профессиональные горизонты, - рассказал участник из Архангельской области Никита Иванов.

14 март 09:29 | : Будни

Архивы

Март 2026 (149)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20