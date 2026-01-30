Повар из Архангельской области покоряет Россию

Кулинар продолжит борьбу за звание лучшего молодого шефа России. Подробности от издания «Регион 29»:

- В России продолжается второй сезон Национального гастрономического конкурса «Лавры-2026» — мероприятия, направленного на решение дефицита квалифицированных кадров в индустрии.

В этом году конкурс объединил участников из 29 регионов России, собрав сильнейших представителей новой гастрономической школы. Жюри оценивало не только вкус и идею блюда, но и глубину концепции, технику исполнения и профессиональную подачу. По итогам отбора представитель Архангельска продолжит борьбу за звание лучшего молодого шефа страны.

В этом сезоне организаторы усилили систему отбора участников. На онлайн-этапе жюри предъявляло более высокие требования к видеовизиткам, оценивая не только идею блюда, но и уровень проработки концепции, технику исполнения и профессиональную подачу. Кроме того, вся конкурсная программа стала уникальной для российских конкурсов: ее дополнили двумя очными этапами, включая полноценный образовательный трек.

Так, прошедшие онлайн-отбор участники отправятся на второй этап в Москву. Он пройдет 12–13 марта на площадке гастрономической академии STANFOOD. По итогам московского этапа жюри определит 16 полуфиналистов. Они пройдут практико-ориентированный интенсив на базе Института гастрономии СФУ в Красноярске, который станет подготовкой к решающим испытаниям. Во время обучения участники будут отрабатывать конкурсные регламенты, технологическую дисциплину, скорость и точность работы.

Финальные соревнования состоятся 27–29 апреля в Геленджике на площадке мирового уровня «Геленджик Арена». В программе — полуфинальные и финальные баттлы, а также профессиональные встречи и деловая часть. Победитель конкурса получит звание лучшего молодого шефа страны и возможность пройти международную стажировку.

Архангельскую область на конкурсе представляет Никита Иванов — повар из Архангельска. Никита начинал свой профессиональный путь с обучения в Онежском индустриальном техникуме, после чего устроился работать в один из модных ресторанов города.

— Я решил принять участие в конкурсе «Лавры», потому что это возможность заявить о себе, получить ценный профессиональный опыт и познакомиться с коллегами со всей страны. Для молодых поваров такие проекты — это шанс выйти на новый уровень, проверить свои навыки и расширить профессиональные горизонты, - рассказал участник из Архангельской области Никита Иванов.