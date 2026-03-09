Самые неожиданные подарки на 8 марта

Мужчины умеют удивлять: практически у каждой второй архангелогородки есть история о необычном, на ее взгляд, подарке на 8 Марта.

Цветы — главный символ женского праздника, и 5% женщин хоть раз получали необычные букеты (экзотические, бумажные, восковые и проч.). Еще 5% женщин принимали съедобные подарки: маринованные огурцы, торты с портретами, мороженую рыбу, шоколадные яйца с сюрпризами. Также 5% россиянок неожиданно получили на 8 Марта декор для интерьера и средства для уборки (5%).



Нашлось место в рейтинге и домашним животным (4%): котятам, щенкам, кроликам и даже мышкам. Однако судя по комментариям, дарение питомцев без предупреждения — шаг не слишком обдуманный, и подобные живые презенты рискуют быть не принятыми.



3% женщин радовались, получив сертификаты, оплаченные абонементы или билеты в музей, кино, театр и проч. По 2% необычным подарком назвали путешествия или украшения. Еще 2% удивились сувенирам и канцтоварам. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как деньги, бытовая или электронная техника, одежда.



Чем еще можно удивить северянок в Международный женский день? Судя по результатам опроса, — стихами, салютами, признаниями в любви и запчастями для автомобиля.