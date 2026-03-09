Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Самые неожиданные подарки на 8 марта

Мужчины умеют удивлять: практически у каждой второй архангелогородки есть история о необычном, на ее взгляд, подарке на 8 Марта.

Цветы — главный символ женского праздника, и 5% женщин хоть раз получали необычные букеты (экзотические, бумажные, восковые и проч.). Еще 5% женщин принимали съедобные подарки: маринованные огурцы, торты с портретами, мороженую рыбу, шоколадные яйца с сюрпризами. Также 5% россиянок неожиданно получили на 8 Марта декор для интерьера и средства для уборки (5%).

 Нашлось место в рейтинге и домашним животным (4%): котятам, щенкам, кроликам и даже мышкам. Однако судя по комментариям, дарение питомцев без предупреждения — шаг не слишком обдуманный, и подобные живые презенты рискуют быть не принятыми.

 3% женщин радовались, получив сертификаты, оплаченные абонементы или билеты в музей, кино, театр и проч. По 2% необычным подарком назвали путешествия или украшения. Еще 2% удивились сувенирам и канцтоварам. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как деньги, бытовая или электронная техника, одежда.

 Чем еще можно удивить северянок в Международный женский день? Судя по результатам опроса, — стихами, салютами, признаниями в любви и запчастями для автомобиля.

09 март 09:30 | : Будни

Главные новости


Спорт для всех в Поморье - инклюзия или иллюзия?
РВК-Архангельск модернизировал систему очистки воды

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (74)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20