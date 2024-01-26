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Тебе, любимая. Архангелогородки рассказали о необычных подарках к 8 марта

В топ-5 рейтинга необычных подарков к Международному женскому дню вошли цветы, домашние питомцы, путешествия, кухонная утварь и украшения.

Несмотря на то, что цветы являются традиционным символом 8 Марта, 8% женщин Поморья зачислили этот подарок в необычные из-за уникальности некоторых видов («цветущая опунция») или их количества («101 роза»).

На втором месте рейтинга необычных подарков на 8 Марта — домашние питомцы, чаще всего это собаки, кошки или попугаи (6% опрошенных). По 3% россиянок необычными подарками к Международному женскому дню назвали путешествия и кухонную утварь. Для 2% опрошенных неожиданными подарками на 8 Марта стали украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, игрушки, сладости, деньги, билеты в театр, кино или на концерт.

1 из 100 в Международный женский день была поражена подарком в виде автомобиля. Также по 1% женщин удивили такие подарки как одежда или обувь, бытовая техника, смартфоны или планшеты, hand-made, инструменты для ремонта, картины, спортивный инвентарь или предложение руки и сердца.

 Среди других необычных подарков на 8 Марта архангелогородки называли варенье, солености, сертификаты в spa, живых бабочек, заправку автомобиля, входную дверь в квартиру, песню, микроскоп, стихи, фотосессию, набор шахмат.

 Как и год назад, 4 из 10 северянок отметили, что не получали на 8 Марта необычных подарков.

(фото с https://lobsterhouse.ru

09 март 10:30 | : Будни

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