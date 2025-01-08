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Архангелогородки рассказали о потаенных желаниях на 8 марта

8 Марта женщины принимают букеты и мечтают о путешествии. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие женщины из Архангельска.

Самым желанным подарком на 8 Марта оказалось путешествие. О нем мечтают 28% женщин. 18% участниц опроса предпочли бы получить деньги. 7% рассказали, что мечтают о билетах в театр, кино или музей. По 5% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а можно и подарочный сертификат. 4% хотят получить смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома. 3% — сертификаты на обучение, а 2% — товары для творчества и хобби. По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.

Среди прочих желанных вариантов подарков к 8 Марта женщины называли цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, шампанское и другие.

Какие подарки обычно преподносят женщинам в Международный женский день? Согласно опросу, 6 из 10 женщин получают в этот праздник цветы. 13% — конфеты. 10% становятся обладателями парфюмерии, косметики и средств по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 2% женщин.

07 март 11:01 | : Будни

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