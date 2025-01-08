Архангелогородцы пдсчитали траты на 8 марта в гендерном выражении

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В этом году 61% мужчин и 57% женщин планируют делать подарки на 8 Марта. Представители сильного пола чаще всего готовят подарки своим супругам (35%), женщины — мамам (36%). По 2% мужчин и женщин намерены порадовать коллег женского пола.

Кто-то будет дарить только цветы, кто-то — подарок и букет. Женщины планируют потратить в среднем 4000 рублей на подарки и 2200 рублей на цветы. Мужчины же закладывают более существенный бюджет: 6000 рублей на подарки и 4300 рублей на букеты.