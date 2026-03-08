Дмитрий Морев: "Вы - душа нашиего города"

- Вы - сердца наших семей, хранительницы традиций и душа нашего города. Пусть в ваших домах всегда царят любовь и взаимопонимание, а в жизни - радость и благополучие!

Сегодня женщины Архангельска успешно работают во всех сферах. Благодаря таким истинно женским качествам как мудрость, интуиция, пунктуальность и умение сопереживать воплощаются в жизнь социально значимые проекты, направленные на развитие нашего города. Вы не только демонстрируете талант созидания на рабочих местах и в общественной жизни, но и берете на себя большинство домашних забот. И при этом радуете окружающих своей красотой, обаянием, доброжелательностью!

В этот замечательный день разрешите пожелать вам семейного благополучия, улыбок, весеннего настроения, новых впечатлений и безграничного счастья! Слова особой признательности и пожелания крепкого здоровья – женщинам-ветеранам: вы наша гордость и надежная опора! – говорится в поздравительном обращении Дмитрия Морева.