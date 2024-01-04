Дмитрий Морев поздравил прекрасную половину Архангельска

Более 100 лет в нашей стране ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день. Прекрасную половину Архангельска поздравляет глава города Дмитрий Морев.

- В 440-летней истории Архангельска много ярких страниц, вписанных женщинами. Уважение и восхищение мы испытываем, вспоминая какую роль играли северянки на каждом этапе развития нашего города. И сегодня каждый из нас знает: именно женщины благодаря мудрости, неравнодушию и эмоциональному восприятию, предлагают эффективные и творческие решения любых задач. И мы, мужчины, понимаем: там, где женщины, – там порядок и красота.

От имени всех мужчин Архангельска я благодарю вас за искреннюю поддержку, нежность, терпение, заботу. Особые слова признательности - многодетным мамам нашего города!

Пусть этот праздник, наполненный настроением весны и ароматом цветов, согреет ваши сердца, подарит радость общения с любимыми, родными и друзьями. Желаю вам доброго здоровья, счастья и любви! С Международным женским днем! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.