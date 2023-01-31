Дмитрий Морев: За оконом снег, а в душе солнце

Более 100 лет в нашей стране ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день. Прекрасную половину Архангельска поздравляет глава города Дмитрий Морев.

- За окном еще лежит снег, но ваши улыбки как теплое солнце с каждым мгновением приближают весну. Международный женский день всегда наполнен подарками и цветами, самыми добрыми чувствами к нашим мамам, жёнам, дочерям, коллегам по работе – ко всем близким нашему сердцу женщинам.

Особая благодарность нашим всегда молодым женщинам-ветеранам. Ваш оптимизм, умение с достоинством выходить из трудных ситуаций сегодня служат опорой для всего общества. Слова поддержки выражаю женам, матерям, сестрам архангелогородцев, которые участвуют в специальной военной операции и защищают интересы Родины.

Пусть в домах архангелогородок всегда царят мир, любовь и благополучие. Желаю вам душевного комфорта и счастья, весеннего настроения и успеха в осуществлении всех ваших желаний. С праздником весны вас! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.