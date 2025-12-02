Александр Цыбульский: "Вы наполняете нашу жизнь светом и любовью"

- Дорогие жительницы Архангельской области! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

В этот замечательный весенний праздник самые теплые, нежные пожелания звучат в адрес бабушек и матерей, дочерей и внучек, жен и подруг. Дорогие женщины, мы восхищаемся вашей способностью преображать мир, вашими красотой и добродетелью, мудростью и душевной щедростью, умением оберегать семейный очаг, заботиться о близких. Вы наполняете жизнь любовью и светом, обладаете величайшим даром, которым наградила вас природа, – рождением детей.

Укрепление института семьи, народосбережение, сохранение духовно-нравственных ценностей – безусловные приоритеты государства, которые не могли бы быть полноценными без вас. Мы стараемся делать все возможное, чтобы ваши семьи чувствовали заботу и помощь. Ежегодно расширяется федеральный и региональный комплекс мер по поддержке материнства и детства. В 2026 году на выплаты семьям с детьми в Поморье из разных бюджетов направлено 12,9 миллиарда рублей.

Милые дамы, вы успеваете реализовать себя и в карьере – сегодня практически нет профессий и сфер деятельности, где бы не могла работать и добиваться успеха женщина. Вы берёте на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, умеете делать всё с энтузиазмом, душой и в то же время добросовестно и тщательно. Даже в ворохе домашних хлопот и служебных задач вы остаетесь обворожительными и прекрасными!

Слова признательности сегодня – и женщинам, посвятившим свою жизнь защите Отечества, а также тем, кто своим призванием, добрым делом, чутким словом и сердечным материнским теплом поддерживает наших воинов и воспитывает настоящих мужчин-героев. Низкий поклон многодетным матерям и женщинам, взявшим на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения!

Дорогие женщины!

Пусть каждое ваше утро начинается с улыбки, а день наполняется множеством добрых событий и ярких достижений! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, любви, взаимопонимания с теми, кто вам дорог! Счастья в кругу родных и близких!

С праздником!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский