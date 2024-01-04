Александр Цыбульский: На вашей искренней любви держится мир

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил жительниц Поморья с их весенним праздником:

- Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником – Международным женским днем!

В нашей стране 8 марта давно стало символом добра и трепетного отношения к женщинам: матерям, бабушкам, сёстрам, жёнам, дочерям, подругам! Эта традиция, передающаяся из поколения в поколение, является одной из основ нерушимости истинных ценностей России.

Так устроена женская природа – отдавать сердце людям: семье, родным, друзьям, а зачастую и малознакомым, но точно нуждающимся в поддержке и внимании. Это чувство милосердия – ещё одна из главных традиционных ценностей в нашей стране, которая является основой воспитания детей и формирует здоровое общество.

Глядя на то, как вам удается одновременно и сохранять семейный очаг, и добиваться успехов в работе, и заниматься общественной деятельностью, невольно начинаешь думать, что вам, дорогие женщины, подвластно время. Вы умело и щедро распоряжаетесь дарованной вам природой способностью проявлять заботу о семье, близких, друзьях, о домашних питомцах, о природе. А главное, вы учите этому нас. На вашей искренней любви строятся семьи, где вы – опора, поддержка и вдохновение!

Укрепление института семьи, защита материнства и детства – вопросы, имеющие приоритетное значение для нашего государства, его национального и демографического развития. Семью поставил в основу национальной идеи и Президент России Владимир Владимирович Путин, объявив в своем Послании Федеральному Собранию о новом нацпроекте, который так и называется – «Семья». Сегодня как никогда важно создавать все условия для народосбережения, сохранения и укрепления нравственных скреп нашего общества. И во всем этом вы, женщины, играете первостепенную роль.

Надежные, верные и сильные духом – это матери и жёны героев нашего времени, мужчин, которые сегодня находятся на полях сражений специальной военной операции. Проявленное в боях мужество, стойкость и героизм наших военнослужащих во многом основаны на том, что они точно знают – дома их ждут любящие сердца. Отдельные поздравления женщинам, которые избрали для себя миссию защиты Родины, несут службу в рядах Российской армии, военным врачам и медсестрам, которые на передовой спасают жизни наших солдат.

Дорогие женщины! Пусть этот прекрасный весенний день будет наполнен теплом и светом ваших улыбок, а в жизни будет как можно больше ярких и радостных дней! Счастья, здоровья и благополучия! С праздником вас!