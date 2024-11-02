Александр Цыбульский: Сегодняшний День матери обретает особое звучание

Поздравление губернатора Архангельской области транслирует издание «Регион 29»:

- Дорогие наши мамы, бабушки, прекрасные женщины! От всего сердца поздравляю вас с самым тёплым и чудесным праздником – Днём матери! Этот праздник – не просто дань бесконечной любви и уважения сыновей и дочерей к вам, но и признание огромной роли матери в жизни каждого человека.

Именно вам, дорогие мамы, мы обязаны жизнью, сердечным теплом и всем лучшим, что есть в нас! Вы первыми открываете для нас удивительный окружающий мир, наполняете его смыслом, прививаете главные жизненные ценности, знания и умения. Счастлив тот, кто сегодня сможет обнять свою маму и сказать ей слова признательности за заботу, нежность и самоотверженную любовь!

Отдельные слова благодарности в этот день — многодетным матерям и женщинам, воспитывающим приёмных детей, а также ребят с особенностями развития. Ваша душевная щедрость, открытое сердце и неустанная забота о детях достойны восхищения и самой искренней признательности!

В Год семьи, объявленный в стране президентом Владимиром Владимировичем Путиным, сегодняшний праздник обретает особое звучание. Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, формирование культуры бережного отношения к материнству и детству — неизменные приоритеты социальной политики государства.

Меры поддержки семьи в России ежегодно расширяются. С 2023 года для нуждающихся семей с детьми введено единое ежемесячное пособие. Действие реализуемого в рамках нацпроекта «Демография» материнского капитала планируется продлить до 2030 года. С 1 января 2025 года в стране стартует нацпроект «Семья», цель которого — дальнейшее совершенствование семейной политики государства.

В Архангельской области мерами социальной поддержки охвачены все категории населения: от беременных женщин до многодетных семей. Жительницам региона, родившим первенца в возрасте от 18 до 25 лет, предоставляется единовременное пособие. С 2012 года действует региональный материнский капитал, а с 2022 года всем появившимся на свет малышам вручается «Подарок новорождённому».

Дорогие женщины, пусть самые тёплые, добрые и искренние слова звучат для вас не только сегодня, но и на протяжении всей вашей жизни! Благодарю вас за любовь, терпение, достойное воспитание подрастающего поколения, от которого зависит будущее России.

Пусть у вас будет как можно меньше моментов для тревог и как можно больше поводов для радости! Мира, счастья и крепкого здоровья!

С праздником!