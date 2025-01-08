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"От всего сердца". Александр Цыбульский поздравил женщин с 8 марта

- Дорогие жительницы Архангельской области!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем – символом любви, красоты и гармонии!

Уважительное, трепетное отношение к женщине и материнству для нашего государства и каждого его жителя – безусловная ценность, которая передается из поколения в поколение. Доброта, терпение, способность сопереживать, оберегать домашний очаг и при этом достигать успехов в самых разных сферах деятельности – женские качества, которые бесконечно восхищают.

Вы заботитесь о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, укрепляете устои и институт семьи, благодаря вам в домах царят уют и согласие. Женские любовь и забота сопровождают нас на протяжении всего жизненного пути, а ваши верные сердца неустанно вдохновляют.

Сегодня вы самоотверженно поддерживаете наших воинов: своих родных, близких и незнакомых солдат – теплым словом, добрым делом, мудрым взглядом и искренней молитвой.

Дорогие мамы, бабушки, сёстры, жёны, дочери, коллеги и подруги! Ваши милосердие, умение полностью посвящать себя семье и служению близким – неоспоримая ценность, без которой невозможно формирование здорового общества, создание крепких семей и воспитание счастливых детей.

Отдельные слова признательности – женщинам, избравшим для себя высочайшую миссию по защите Родины: ваши решительность и смелость вдохновляют на свершение подвигов.

Милые женщины! Пусть всегда в ваших сердцах живет любовь, а каждый день приносит вдохновение, солнечные улыбки и добрые события.

С праздником!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 

08 март 10:00 | : Будни

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