Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы признались, сколько готовы потратить на подарки к 8 марта

В Архангельске в этом году дарить подарки на 8 Марта планируют 6 из 10 мужчин и каждая вторая женщина. Представители сильного пола чаще всего готовят сюрпризы своим супругам (37%), а женщины — мамам (35%). Доля мужчин, собирающихся поздравлять коллег, составляет 5%, а среди женщин этот показатель достиг 6%.

Кто-то ограничится только цветами, а кто-то будет дарить и подарок, и букет. Женщины планируют потратить в среднем 4100 рублей на подарки и 2900 рублей на цветы. Мужчины закладывают более существенный бюджет: 5000 рублей на подарки и 3500 рублей на букеты. 

 По данным международного бренда товаров для дома MADAME COCO, средний чек на подарки к 8 Марта составляет от 1000 до 3 000 для коллег и знакомых и от 3 000 до 8 000 для родных и близких. Чаще всего россияне дарят комплекты постельного белья, подушки, банные халаты, наборы посуды для сервировки и приготовления еды, а также подарочные сертификаты.

07 март 10:34 | : Будни

Главные новости


РВК-Архангельск модернизировал систему очистки воды
Еда, которую мы потеряли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (68)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20