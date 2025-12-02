Архангелогородцы признались, сколько готовы потратить на подарки к 8 марта

В Архангельске в этом году дарить подарки на 8 Марта планируют 6 из 10 мужчин и каждая вторая женщина. Представители сильного пола чаще всего готовят сюрпризы своим супругам (37%), а женщины — мамам (35%). Доля мужчин, собирающихся поздравлять коллег, составляет 5%, а среди женщин этот показатель достиг 6%.



Кто-то ограничится только цветами, а кто-то будет дарить и подарок, и букет. Женщины планируют потратить в среднем 4100 рублей на подарки и 2900 рублей на цветы. Мужчины закладывают более существенный бюджет: 5000 рублей на подарки и 3500 рублей на букеты.

По данным международного бренда товаров для дома MADAME COCO, средний чек на подарки к 8 Марта составляет от 1000 до 3 000 для коллег и знакомых и от 3 000 до 8 000 для родных и близких. Чаще всего россияне дарят комплекты постельного белья, подушки, банные халаты, наборы посуды для сервировки и приготовления еды, а также подарочные сертификаты.