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Мужчины Архангельска не скупятся на подарки к 23 февраля

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
 
 В Архангельске 71% женщин и 31% мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества. Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей. Каждая двадцатая горожанка готовит подарки коллегам. Мужчины же чаще всего чествуют 23 февраля своих отцов и сыновей. 2% представителей сильного пола купят подарок себе: «Я офицер СССР!»; «Подарю себе сигары».
 
 Нужно отметить, что хотя мужчины дарят подарки на 23 февраля реже, у них бюджеты крупнее, чем у женщин: 4600 и 2800 рублей соответственно. Среднестатистический горожанин планирует потратить на подарки 3900 рублей.

22 февраль 10:00 | : Будни

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